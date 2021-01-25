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فتح تشكل وفدا للحوار الوطني الفلسطيني بشأن الانتخابات مطلع الشهر المقبل في القاهرة

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فتح تشكل وفدا للحوار الوطني الفلسطيني بشأن الانتخابات مطلع الشهر المقبل في القاهرة فتح تشكل وفدا للحوار الوطني الفلسطيني بشأن الانتخابات مطلع الشهر المقبل في القاهرة

مصراوي Masrawy

11:56 م الأحد 24 يناير 2021

رام الله - (د ب أ):

أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم الأحد عن تشكيل وفد من قيادتها للحوار الوطني الفلسطيني بشأن آليات إجراء الانتخابات الفلسطينية وهو الحوار المقرر في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر المقبل.

وقالت اللجنة في بيان عقب عقدها اجتماعا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، إن الوفد سيترأسه أمين سرها اللواء جبريل الرجوب.

ورحبت اللجنة المركزية بإصدار عباس مرسوم تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدة على أهمية الخطوة في توحيد الصف الفلسطيني، وتكريس مبدأ التعددية والديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية.

وأكدت أن تحديد مواعيد الانتخابات "يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع"، مشددة على حرص فتح وكوادرها على إنجاح الاستحقاق الانتخابي.

وقررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" تشكيل لجنة للإعداد ومتابعة الإجراءات تحضيرا لعقد الانتخابات العامة في الأماكن كافة.

ومؤخرا أصدر عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في أيار/مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

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