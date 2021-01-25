كورونا فى العالم: الإصابات تقترب من 99 مليون حالة

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مصراوي Masrawy

نيويورك - (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم 98 مليونا و986 ألفا و284 حالة، وذلك حتى الساعة 1941 بالتوقيت العالمى الموحد "يو تى سى"، اليوم الأحد الموافق 24 يناير، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليونى و 125 ألفا و193 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم ، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.