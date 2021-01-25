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سفير ببوركينا فاسو يبحث مع سكرتير اللجنة البرلمانية لدول الساحل استكمال هياكل اللجنة

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سفير مصر ببوركينا فاسو يبحث مع سكرتير اللجنة البرلمانية لدول الساحل استكمال هياكل اللجنة سفير ببوركينا فاسو يبحث مع سكرتير اللجنة البرلمانية لدول الساحل استكمال هياكل اللجنة

مصراوي Masrawy

11:51 م الأحد 24 يناير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

بحث السفير المصري في بوركينا فاسو إبراهيم عبد العظيم الخولي، مع السكرتير التنفيذي للجنة البرلمانية لتجمع دول الساحل الإفريقي الخمس كارامكو تراوريه، الجهود الرامية لاستكمال هياكل اللجنة، ودعم عملها.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الأحد - أن الاجتماع تناول كيفية تعزيز علاقات اللجنة الخارجية مع اتحاد البرلمانات العربية والإفريقية والإسلامية والفرانكفونية.

يأتي اللقاء في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه جمهورية العربية لدول الساحل.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة تم تأسيسها في فبراير 2020 بواسطة برلمانات دول الساحل كمنظمة برلمانية دون إقليمية، وتلعب دورا استشاريا للدول الخمس في مواجهة تحديات إقرار السلام والأمن والتنمية التي تواجهها.

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