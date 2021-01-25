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قومي المرأة ينعى "عبلة الكحلاوي": كانت نموذجًا فريدًا في الدعوة

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قومي المرأة ينعى "عبلة الكحلاوي": كانت نموذجًا فريدًا في الدعوة قومي المرأة ينعى "عبلة الكحلاوي": كانت نموذجًا فريدًا في الدعوة

مصراوي Masrawy

11:52 م الأحد 24 يناير 2021

كتبت - نور العمروسي:
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وعبرت مرسي عن عميق حزنها بوفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، مؤكدة أنها كانت نموذجًا فريدًا في الدعوة الإسلامية حيث تميزت بأسلوبها السهل والمبسط، حيث أفادت الكثير بعلمها وفكرها، فضلًا عن دورها الملموس في مجال العمل الخيري.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء لأسرتها ولطلابها في والعالم الإسلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها وأصدقاءها وطلابها ومحبيها الصبر والسلوان وأن يجعل ما قدمته من علم نافع في ميزان حسناتها.

يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضًا.

كما أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.

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