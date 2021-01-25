ضبط عامل بأحد فنادق شرم الشيخ يتاجر في الهيروين

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

ضبطت مباحث شرم الشيخ، مساء الأحد، عامل بأحد الفنادق السياحية، بحوزته لفافات من مخدر الهيروين.

كانت معلومات وردت للعميد أحمد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي، حول أحد الأشخاص يروج مخدر الهيروين في منطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ.

وأثناء فحص ركاب إحدى مركبات الأجرة (ميكروباص) داخل كمين مخرج الرويسات، وبتفتيش "أحمد . س . م . ا" مواليد 1987، مقيم بالقليوبية، يعمل عامل بأحد فنادق شرم الشيخ السياحية، عُثر بحوزته على 9 لفافات لمخدر الهيروين، ومبلغ 420 جنيهًا.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وحرر محضر بذلك، وأخطرت النيابة العامة بشرم الشيخ للتحقيق.