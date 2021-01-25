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مصطفى حسني ينعى "عبلة الكحلاوي": "ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع"

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مصطفى حسني ينعى "عبلة الكحلاوي": "ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع" مصطفى حسني ينعى "عبلة الكحلاوي": "ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع"

مصراوي Masrawy

11:45 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

نعى الداعية الشاب مصطفى حسني، الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهر الـ72 سنة.

وغرّد حسني عبر حسابه في تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على السيدة الكريمة المُعلمة الدكتورة عبلة الكحلاوي ورزقها الفردوس الأعلى وألحقها بالصالحين والشهداء وجميع أمواتنا.. ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع.. طيب الله ثراها وبارك في أثرها وجعل جميع أعمالها الصالحة وسيرتها الطيبة في موازين حسناتها".

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