الاليزيه: تقارب كبير في وجهات النظر بين ماكرون وبايدن بشأن كورونا والمناخ

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكدت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه)، أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، بشأن سبل مواجهة فيروس كورونا، والمناخ، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وقال ماكرون، مساء الأحد، إنه سينسق مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث هاتفيًا مع ماكرون، عددًا من الملفات، وعبر له عن رغبته في تقوية العلاقات بين ضفتي الأطلسي.

وكان ماكرون وبايدن تحادثا هاتفيًا في العاشر من نوفمبر الماضي، بعد أيام من الانتخابات الرئاسية. وأكد بايدن حينها رغبته في تنشيط العلاقات الثنائية والأطلسية خصوصًا عبر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والتي غالبًا ما كانت سيئة في عهد دونالد ترامب.

وذكر الإليزيه أن ماكرون سيكون أول رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي يتلقى اتصالاً من جو بايدن منذ وصول الأخير إلى البيت الأبيض الأربعاء الماضي، ما يدل على "رغبة تعاون وثيق بين الرئيسين".