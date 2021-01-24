نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا

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تل أبيب - (د ب أ)

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خططًا لمزيد من التحفيز الاقتصادي لمساعدة إسرائيل على التعافي من جائحة فيروس كورونا، ساعيًا إلى الانتهاء من حملة تطعيم تفوق دول العالم، قبل شهرين من إجراء انتخابات عامة بالبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن تقديم لمكتب نتنياهو أن اقتراح يفتقر للتفاصيل، لكنه تضمن أمورًا مثل تقديم شيكات للأفراد بقيمة 750 شيكل (229 دولارًا) وإعطاء منح وإعفاءات ضريبية للشركات المتعثرة، وإجراء إصلاحات لتشجيع صناديق التقاعد على الاستثمار في صناعات التكنولوجيا والبنية التحتية.

وفي كلمة متلفزة وإلى جواره وزير المالية يسرائيل كاتس، أشار نتنياهو إلى دعوة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأنه يجب على أمريكا أن تكون "أفعالها كبيرة" بحزمة مساعدات الرئيس جو بايدن البالغة 9ر1 تريليون دولار، في محاولة من جانبه لدعم قراره بالسعي لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز.