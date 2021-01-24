أخبار عاجلة

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
تونس: 32 حالة وفاة في الوسط المدرسي منذ بداية جائحة كورونا -
الإمارات تعلن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح -
ضبط "محطة بث وشبكة استقبال قنوات مُشفرة" غير مرخصة في دمياط -
صور.. التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل في 25 منشأة بالإسماعيلية -
صور.. تصادم سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية على طريق الإسكندرية الصحراوي -
هبة بيومي مديرًا عامًا للإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الأوقاف -
وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا

Print
نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا

مصراوي Masrawy

10:58 م الأحد 24 يناير 2021

تل أبيب - (د ب أ)

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خططًا لمزيد من التحفيز الاقتصادي لمساعدة إسرائيل على التعافي من جائحة ، ساعيًا إلى الانتهاء من حملة تطعيم تفوق دول العالم، قبل شهرين من إجراء انتخابات عامة بالبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن تقديم لمكتب نتنياهو أن اقتراح يفتقر للتفاصيل، لكنه تضمن أمورًا مثل تقديم شيكات للأفراد بقيمة 750 شيكل (229 دولارًا) وإعطاء منح وإعفاءات ضريبية للشركات المتعثرة، وإجراء إصلاحات لتشجيع صناديق التقاعد على الاستثمار في صناعات التكنولوجيا والبنية التحتية.

وفي كلمة متلفزة وإلى جواره وزير المالية يسرائيل كاتس، أشار نتنياهو إلى دعوة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأنه يجب على أمريكا أن تكون "أفعالها كبيرة" بحزمة مساعدات الرئيس جو بايدن البالغة 9ر1 تريليون دولار، في محاولة من جانبه لدعم قراره بالسعي لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية