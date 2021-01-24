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وزير الأوقاف ينعى "عبلة الكحلاوي": فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتًا وسطيًا حكيمًا

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وزير الأوقاف ينعى "عبلة الكحلاوي": فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتًا وسطيًا حكيمًا وزير الأوقاف ينعى "عبلة الكحلاوي": فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتًا وسطيًا حكيمًا

مصراوي Masrawy

10:57 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر الشريف - رحمها الله رحمة واسعة- ، سائلا الله -عز وجل- أن يتغمدها برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمت في خدمة دينها ووطنها ورسالتها الإنسانية، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقال جمعة في نعيه: "فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، -إنا لله وإنا إليه راجعون".​

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