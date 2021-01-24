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الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم

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الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم
السيارة انطلقت بعيدًا بينما بدأ الشهود بالصراخ مصدومين من هول الحادث

الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم

تعرض رجل للدهس من قِبل سيارة تابعة للشرطة، حيث اقتحمت السيارة حشدًا من الناس أثناء محاولتهم لقطع الطريق عند تقاطع شارع ساوث ناينث وجادة باسيفيك في واشنطن.

وقع الحادث في وسط مدينة تاكوما، حيث تجمع نحو 100 شخص أمس السبت، حسبما أفادت قناة (KIRO7) المحلية.

وأظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي- حسب موقع RT- سيارة الدفع الرباعي التابعة للشرطة وهي تتراجع، ثم تتقدم نحو الحشد، وتطيح بالعديد من المارة على الأرض، ويبدو أنها دهست واحدًا منهم على الأقل.

ثم انطلقت السيارة بعيدًا، بينما بدأ الشهود بالصراخ مصدومين من هول الحادث.

وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، بعد أن حظرت الحركة فيه.

وقال شاهد، إن سيارة الشرطة اصطدمت بحشد من 20 شخصًا على الأقل.

وقالت الشرطة إن شخصًا نقل إلى المستشفى، ولم تتضح بعد طبيعة حالته.

وتجري عمليات التحقيق في الحادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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