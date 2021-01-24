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"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي"

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"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" "يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي"
بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية

حذف موقع "يوتيوب" الأمريكي عدداً من القنوات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية.

وفرض "يوتيوب" الحظر على عدة قنوات تابعة للحوثيين منها: قناة الإعلام الحربي والمسيرة مباشر وفرقة أنصار الله وهنا المسيرة ووحدة الإنتاج الفني وزوامل وأناشيد وزوامل أنصار الله.

وبدأ عدد من الشركات الأمريكية التابعة لقوقل وفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، عمليات مسح وتحديد للقنوات والصفحات التابعة للحوثيين بغرض تنفيذ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على التنظيم الإرهابي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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