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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي على موقع التواصل "فيسبوك" تهنئة الرئيس لمنتخب مصر لكرة اليد، عقب صعوده لدور الثمانية في بطول كأس العالم التي تقام في مصر حاليًا.

وقال الرئيس: "أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان، وأكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنياً لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد".