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يهنئ الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في

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السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم يهنئ الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في

مصراوي Masrawy

10:24 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح على موقع التواصل "فيسبوك" تهنئة الرئيس لمنتخب لكرة اليد، عقب صعوده لدور الثمانية في بطول التي تقام في مصر حاليًا.

وقال الرئيس: "أه‍نئ أبنائي من الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان، وأكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنياً لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد".

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مصراوي Masrawy

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