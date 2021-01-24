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إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب

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إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب فيروس كورونا إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب

مصراوي Masrawy

10:18 م الأحد 24 يناير 2021

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت الإسرائيلية إغلاق مطار بن جوريون الدولي اعتبارا من بعد غد الثلاثاء حتى نهاية الإغلاق الحالي بهدف وقف انتشار .

وتشمل الخطة التي وافقت عليها الحكومة الإغلاق الكامل للمطار باستثناء الرحلات الجوية للأغراض الإنسانية والظروف الاستثنائية، وفق صحيفة (يدعوت أحرنوت) الإسرائيلية.

يأتي الإغلاق استجابة لظهور عدة سلالات جديدة من الفيروس وهي أكثر عدوى وربما أكثر ضررا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الذي كان يضغط من أجل الإغلاق - لحكومته في بداية الاجتماع اليوم بشأن هذه القضية، "في هذا الأسبوع فقط الذي سيكون الإغلاق كاملا، سيتم تطعيم مليون إسرائيلي آخر"، وأنه "بالنظر إلى الزيادة في الطفرات، وهو ما يؤدي إلى معدل إصابة قياسي وربما المزيد من الوفيات، قلت لنغلق أولا وقبل كل شيء".

وكان رئيس الوزراء يسعى في الأصل إلى إغلاق المطار لمدة أسبوعين، بعد مشاورات مع مسؤولي وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي في وقت متأخر من أمس السبت بشأن انتشار سلالات فيروس كورونا المتحولة.

يشار إلى أن إسرائيل في خضم مسعى هائل لتطعيم السكان البالغين بأسرع ما يمكن، وحتى الآن، تلقى حوالي 25٪ من إجمالي السكان الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح ذي الجرعتين، وتلقى ما يقرب من 10٪ حقنة التطعيم الثانية.

وحذر مسؤولو وزارة الصحة من أن تحول الفيروس تسبب في ظهور مرض أكثر خطورة، والذي لا يتم اكتشافه دائما من خلال طرق الاختبارات الحالية بعد اكتشاف إصابة ست نساء حوامل في المستشفى في حالة خطيرة من الطفرة الجديدة من فيروس كوفيد-19 التي ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا.

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