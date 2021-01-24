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عقار مضاد للالتهابات يظهر فعالية في معالجة مرضى كورونا

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عقار مضاد للالتهابات يظهر فعالية في معالجة مرضى كورونا عقار مضاد للالتهابات يظهر فعالية في معالجة مرضى كورونا

مصراوي Masrawy

10:17 م الأحد 24 يناير 2021

وكالات:

أظهرت تجارب سريرية أن عقارا مضادا للالتهاب يحمل اسم "كولشيسين" فعال في معالجة مرضى كوفيد-19 وتخفيف مخاطر حصول مضاعفات جراء المرض، وفق ما أفاد باحثون في كندا، وذلك بحسب ما ذكرته "يورونيوز".

وقال معهد مونتريال لأمراض القلب في بيان مساء الجمعة إن نتائج هذه الدراسة تعد "كشفاً علمياً كبيراً"، وتجعل الكولشيسين الذي يستخدم لعلاج مرض النقرس "أول عقار يؤخذ من طريق الفم في العالم يمكن استخدامه لعلاج مرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات".

وأضاف البيان أن نتائج الدراسة أظهرت أن الكولشيسين قلل بنسبة 21 بالمئة مخاطر الوفاة أو الحاجة الى دخول المستشفى لدى مرضى كوفيد-19 مقارنة بمن شاركوا في التجارب وتم اعطاؤهم دواءً وهمياً.

وأجريت الدراسة في كندا والولايات المتحدة وأوروبا وأميركا الجنوبية على 4,488 مريضاً.

ولدى 4,159 من المشاركين الذين ثبتت اصابتهم بكوفيد-19 عبر اختبار "بي سي آر"، أدى استخدام الكولشيسين إلى خفض الحاجة لدخول المستشفى بنسبة 25 بالمئة وخفض الحاجة الى التنفس الاصطناعي بنسبة 50 بالمئة وخفض الوفيات بنسبة 44 بالمئة.

وقال الدكتور جان كلود تارديف مدير مركز الأبحاث في معهد مونتريال والباحث الرئيسي في هذه الدراسة إن الكولشيسين فعال في منع متلازمات التهابية خطرة تسمى "عواصف السيتوكين" إضافة إلى تقليل المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19.

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