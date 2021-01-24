اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة

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مصراوي Masrawy

وكالات

نفت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) مساء الأحد، أنباء تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، حسبما ذكرت "العربية".

ودعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) القوات الأجنبية والمرتزقة إلى الخروج من ليبيا فورًا.

وأكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة مختار النقاصة، في تصريحات مساء الأحد، أن موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واضح بشأن الالتزام بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، لافتًا إلى أنه قد يصدر قرارًا من مجلس الأمن إذا لم تنفذ الأطراف المسؤولة عن المرتزقة والقوات الأجنبية التزاماتها.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت خطة لرجوع قوات الأطراف المتنازعة في ليبيا، إلى مواقعهما وفتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة تدريجيًا.

وانتهت أمس السبت، مهلة التسعين يومًا لرحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي لكن لم يصدر أي إعلان حتى الآن عن رحيل أو تفكيك هذه القوات.