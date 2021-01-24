أخبار عاجلة

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
تونس: 32 حالة وفاة في الوسط المدرسي منذ بداية جائحة كورونا -
الإمارات تعلن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح -
ضبط "محطة بث وشبكة استقبال قنوات مُشفرة" غير مرخصة في دمياط -
صور.. التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل في 25 منشأة بالإسماعيلية -
صور.. تصادم سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية على طريق الإسكندرية الصحراوي -
هبة بيومي مديرًا عامًا للإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الأوقاف -
وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير

Print
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير "مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير

مصراوي Masrawy

09:53 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن أزمة العمالة المؤقتة "عمال التشجير" ليس للوزارة أي دور أصيل فيها، مضيفًا أنها مسئولية المحافظات.

وأكد في تعقيبه على أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد لدين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه سيتواصل مع وزير المالية والوزارات المعنية من أجل إنهاء هذه الأزمة.

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن موضوع عمال التشجير "شائك" وممتد منذ فترات طويلة، متعهدًا بالعمل على إنهاء هذه الأزمة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية