"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن أزمة العمالة المؤقتة "عمال التشجير" ليس للوزارة أي دور أصيل فيها، مضيفًا أنها مسئولية المحافظات.

وأكد في تعقيبه على أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد لدين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه سيتواصل مع وزير المالية والوزارات المعنية من أجل إنهاء هذه الأزمة.

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن موضوع عمال التشجير "شائك" وممتد منذ فترات طويلة، متعهدًا بالعمل على إنهاء هذه الأزمة.​