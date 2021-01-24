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البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة"

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البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة"

مصراوي Masrawy

09:49 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

رفع المستشار أحمد سعد الدين، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدًا الاثنين، في تمام الساعة الواحدة، للاستماع إلى وزيري القوى العاملة ووزيرة الهجرة، حول أداء وزارتهما في العامين الماضيين.

وأحيل بيان وزير الزراعة للجان المختصة، وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مطالبات نيابية بدعم الفلاح المصري، وتثبيت عمال النظافة والتشجير، وأن يكون هناك دور لوزارة الزراعة ف مواجهة المبيدات المغشوشة والنهوض بالقطن المصري.

من ناحيتها قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن الفلاح المصري لا يشعر بوزارة الزراعة في ، ووجهت سؤالًا لوزير الزراعة السيد القصير: "هل لديكم سياسة زراعية؟"، هل الوزارة جادة في تقديم مدخلات إنتاج بسعر عادل؟.

وطالبت شعبان في كلمتها بتثبيت عمال النظافة والتشجير، لافتة إلى أن معظمهم وصل عمره إلى 50 سنة، مشيرة إلى أهمية تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي ودفعت ثمن الأرض بالكامل.

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