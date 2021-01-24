أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية

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بمساحة 3,550 مترًا مربعًا لتشغيل وصيانة أصول الضيافة والتجزئة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن طرح مشروع تطوير أرض في المنطقة المركزية بمساحة تقدر (3,550 مترًا مربعًا) لتطوير وتشغيل وصيانة أصول الضيافة والتجزئة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع سيطرح على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى إبداء الرغبات، والثانية تأهيل عددٍ من المتقدمين، والثالثة للمنافسة بين المتأهلين لاختيار المتنافس –أو المطور أو الاتحاد/تحالف المطورين- الفائز بتنفيذ المشروع والمتمثل في إقامة مشروع فندقي ومحال للبيع بالتجزئة.

وأشارت إلى أن الأرض تقع في حي النقاء بالمنطقة المركزية بالقرب من المسجد النبوي الشريف من جهة الجنوب/ الجنوب الغربي بنموذج عقد البناء ثم التشغيل ثم التحويل BOT .

وأكدت الأمانة أن المشروع يأتي بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات على البدء بإجراءات الطرح بعد أن استكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الدراسات اللازمة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، حيث يُعد المشروع ثالث مبادرة تُطرح في القطاع البلدي ضمن مبادرات التخصيص، بعد مشروع إنشاء مواقف السيارات بمدينة الرياض ومشروع تطوير الواجهة البحرية بمدينة الخبر.

ودعت عموم المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة الذي يتضمن معلومات عامة عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة المدينة المنورة، أو الموقع ...