الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق

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واصل فريق الأهلي صحوته محققاً فوزه الثاني توالياً وهذه المرة خارج قواعده على ضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ارتقى الأهلي للصدارة متساوياً بعدد النقاط مع المتصدر الهلال بذات الرصيد 29 نقطة بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة بالمركز السابع.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع ومحاولات متبادلة من الجانبين لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على أي من المرميين حيث عانى فريق الأهلي في بناء الهجمة في ظل قطع تمريراته والحصار الذي فرض على مفاتيح اللعب إلى جانب غياب هداف الفريق عمر السومة للإصابة.

كانت أول فرصة تهديفية لأصحاب الضيافة من نصيب محمد الكويكبي حيث تلقى كرة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 8 وبرغم غياب الرقابة الدفاعية عنه إلا أنه تسرع في تسديد الكرة لتمر بجوار القائم إلى خارج الشباك.

بعدها فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب لكن دون خطورة تذكر حتى الدقيقة 35 حينما مرر لجوبو مير فجيستا كرة طولية كسر على أثرها ألكسندرو ميرتيتا مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى لكنه فضل التمرير إلى زميله سلمان المؤشر الذي أودعها داخل شباك محمد الحايطي لكن الحكم سلطان الحربي ألغى الهدف بقوة القانون بداعي التسلل.

فريق الأهلي استهل الشوط الثاني ببداية قوية ومن أول هجمة فعلية كاد أن يفتتح التسجيل عن طريق سلمان المؤشر الذي توغل من الرواق الأيسر قبل أن يطلق قذيفة صاروخية وقف الحارس عاجزاً عن التصدي لها لكن الحظ عانده بعدما ارتدت من القائم الأيمن (55).

في حقيقة الأمر محاولة المؤشر كانت فقط إشعاراً لأصحاب الضيافة بموعد اقتراب الهدف الأول في شباكهم وهو الذي جاء في الواقع بعد دقيقتين فقط وتحديداً في الدقيقة 57 عبر المدافع محمد آل فتيل الذي تابع عرضية مارتيتا المثالية داخل الشباك بعد أن ارتقى فوق الجميع مستغلاً سوء تفاهم بين الحارس والدفاع ليضعه في الشباك معلنة عن الهدف الأول.

وأظهر فريق الأهلي رغبة واضحة في تسجيل الهدف الثاني بعدما كاد أن يعانق الشباك عن طريق النجم الروماني مارتيتا من ركلة حرة مباشرة نفذها من خارج منطقة العملية لكن القائم الأيمن يتدخل مجدداً ويتصدى لكرته نيابة عن الحارس 70.

حاول الاتفاق التحرر أكثر بحثاً عن هدف التعديل وكان قريباً من ذلك عند الدقيقة 82 حينما ارتقى المحترف المغربي وليد أزارو فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية من محمد الكويكبي ليحولها قوية برأسه لكن العارضة تدخلت نيابة عن العويس في التصدي لها.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع في الدقيقة 92 احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض بعد التدخل العنيف للحارس محمد العويس على وليد أزارة تكفل النجم التونسي نعيم السليتي في ترجمتها داخل الشباك.



رفض لاعبو الأهلي الخروج بنقطة التعادل حيث نفذوا هجمة منظمة قادها عبدالرحمن غريب قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب للاعب سلطان مندش الذي لم يتوان في إيداعها بشباك محمد الحايطي معلنة عن تقدم الضيوف 94.