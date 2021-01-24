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رئيس الوزراء يهنىء لاعبي الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم

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رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم رئيس الوزراء يهنىء لاعبي الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم

مصراوي Masrawy

09:38 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- محمد غايات:

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الليلة مباراة منتخب ونظيره السلوفيني، في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي، ضمن منافسات لكرة اليد، والتي انتهت بالتعادل، وتأهل مصر إلى دور الثمانية للبطولة.

وهنأ مدبولي لاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري ومسئولي اللعبة، ووزير الشباب والرياضة بصعود منتخبنا الوطني لدور الثمانية بالبطولة.

وأشاد رئيس الوزراء بالأداء الرجولي لمنتخبنا الوطني خلال جميع منافسات البطولة خاصة هذه المباراة الحاسمة، التي استطاع خلالها اللاعبون تغيير النتيجة في توقيت دقيق من المباراة، بما يؤكد الإرادة القوية التي يتمتع بها لاعبو ، في هذه البطولة التي تشرف مصر بتنظيم النسخة الـ27 لها.

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