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حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية

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حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

09:27 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة منع غواص من انتشال جثمان غريق بترعة الإسماعيلية.

رصدت المتابعة الأمنية عرض إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لمقطع يتضمن ادعاء أحد الغواصين منعه من محاولة انتشال جثمان غريق بترعة الإسماعيلية بمحافظة الشرقية مضى على اختفائه عدة أيام.

وأمكن تحديد الشخص المذكور يعمل بإحدى المدارس ويعمل بمجال الغوص (مقيم بالدقهلية)، وتم ضبطه. وبسؤاله تبين أنه عقب سقوط سيارة يستقلها 4 أشخاص من أعلى كوبرى الزوامل بترعة الإسماعيلية بنطاق محافظة الشرقية وتمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشال السيارة و3 أشخاص من مستقليها ولم يتم العثور على قائدها.

عقب ذلك اتفق أهالى قائد السيارة المفقود على الاستعانة بالغواص المشار إليه للبحث عنه وذلك نظير حصوله على مبلغ مالى.

وحضر بمعداته لمكان الحادث إلا أنه فوجئ بوجود قوات الإنقاذ النهرى التى منعته من البحث بذات المنطقة لقيامها بأعمال البحث، على إثر ما سبق غادر امتثالاً للتعلميات وامتنع عن رد المبلغ لأهلية المفقود الأمر الذى أسفر عنه وقوع مشادة كلامية بينهم وتوجهوا لمركز شرطة بلبيس لتحرير محضر إلا أنه تم الصلح فيما بينهم.

كما أضاف المذكور قيامه بتسجيل مقطع الفيديو محل الواقعة ونشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إلا أنه فوجئ بتداوله على القنوات الموالية للجماعة الإرهابية، الأمر الذى دفعه لتسجيل مقطع آخر لنفى علاقته بتلك القنوات أو الجماعة الإرهابية.

ولم يستدل على وجود ثمة تجاوز من قبل قوات الإنقاذ النهرى حيال المذكور وأن ادعائه بذلك جاء لخشية ادعاء أهليتة المفقود المذكور قيامه بالنصب عليهم ولإبراء ذمته أمامهم.

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