النيابة تأمر بتفريغ كاميرات مول بالشروق لتحديد هوية سيدة تركت رضيعها بالشارع

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمول شهير بالشروق؛ لتحديد هوية سيدة تركت طفلًا أمام المول وسارعت بالمغادرة.

كما استمعت النيابة لأقوال الأفراد الذين أكدوا بقيام سيدة بترك الطفل واستقلت سيارة وسارعت بالمغادرة.

بداية الواقعة عندما تمكن الأهالي من العثور على طفل تركته سيدة أمام أحد المولات الشهيرة بمدينة الشروق، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وجاري تحديد هوية السيدة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.