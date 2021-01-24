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"في الضمان".. 20 صورة من داخل قصر البارون بعد بدء إعادة ترميمه

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"في الضمان".. 20 صورة من داخل قصر البارون بعد بدء إعادة ترميمه "في الضمان".. 20 صورة من داخل قصر البارون بعد بدء إعادة ترميمه

مصراوي Masrawy

09:22 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

أجرى موقع "مصراوي" اليوم الأحد، جولة في قصر البارون امبان بمنطقة الجديدة، لتفقد القصر والوقوف على طبيعة ما تردد خلال الأيام الماضية، حول وجود نشع للمياه على جدران القصر، الأمر الذي نال من رونقه ومظهره الخارجي، رغم مرور عدة أشهر قليلة على افتتاحه.

ورصدت كاميرا "مصراوي"، وجود نشع وآثار مياه جوفية، بعدد من حوائط القصر الأثرية بمختلف الاتجاهات، مع تشققات في بعض المصاطب الأثرية للقصر.

وقالت مصدر مطلع رفض الإفصاح عن اسمه، لمصراوي: إن وزارة السياحة والآثار، استلمت القصر بعقد ابتدائي، ومازالت هناك فترة ضمان لمدة عام تحسبًا لمثل هذه العيوب التي يمكن أن تظهر بعد الافتتاح، مؤكدًا أن كل أعمال الترميم التي بدأت منذ يومين لن تتكلف منها الوزارة شيئًا.

وأشار المصدر إلى أن أي مشكلات ستظهر بعد فترة الضمان ستدخل تحت إطار الترميم الدوري الذي يكون كل 3 أشهر، وهي فترات الصيانة المتبعة مع أغلب الأماكن التابعة للوزارة من متاحف وغيرها.

ووفق بيان سابق لوزارة السياحة والآثار، بدأت أعمال الصيانة لحوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى قصر البارون إمبان والتى ظهر بها آثار لبعض الرطوبة والأملاح، منذ يومين، بعد تداول صور نشع مياه

وأوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، أنه تم اليوم الانتهاء من وضع السقالات المعدنية من قبل الشركة المنفذة وتحت إشراف المتخصصين بوزارة السياحة والآثار، وجاري اتخاذ الإجراءات الفنية المتبعة لإزالة الأملاح وتهوية الحوائط تمهيدًا لعودة طبقات الدهان عقب إنهاء أعمال الصيانة.

وأكد مساعد الوزير أن جميع حوائط القصر سليمة وآمنة تماما، والزيارة بالقصر مستمرة دون توقف، وأن الرطوبة التي ظهرت أسفل لحوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى القصر نتيجة قرب هذه الأسوار من الحديقة التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة والذي تم تغييره إلى نظام الري بالتنقيط أثناء مشروع الترميم كما تم إبعاد المسطحات المزروعة بمسافات آمنة للمحافظة على القيمة الفنية للعناصر الموجودة بالأسوار حتى تمام جفاف التربة ومادة البناء .

وأضاف أنه بسبب تشبع الطبقات الأرضية بالمياه ظهرت بعض الأملاح أسفل الأسوار القريبة من الحديقة ويتم معالجتها أولا بأول تباعا حتى انقطاع ظهورها بالطرق الفنية الملائمة.

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