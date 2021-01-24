البيت الأبيض: سنبني على نجاح اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ ش أ):

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ستبني على "نجاح اتفاقيات التطبيع" المبرمة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إيميلي هورن - في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض - "أجرى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أمس مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات ، جدد خلالها التأكيد على التزام الرئيس بايدن الثابت بأمن إسرائيل ،وأعرب عن تقديره لإسهامات بن شبات في شراكتنا الثنائية".

وأضافت أن الجانبين "بحثا فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك البناء على نجاح اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب"، مشيرة إلى أن سوليفان أكد أن الولايات المتحدة "ستتشاور مع إسرائيل عن كثب بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي".

واختتمت المتحدثة بيانها قائلة إن سوليفان وجه الدعوة من أجل بدء حوار استراتيجي في المدى القريب استكمالا للمناقشات البناءة بين الجانبين.