سوريا: مقتل وإصابة 13 عسكريًا في اعتداء إرهابي بطريق دير الزور تدمر

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مصراوي Masrawy

دمشق - (أ ش أ):

قُتل 3 عسكريين وأصيب 10 آخرون بجروح جراء تعرض حافلة نقل على طريق "دير الزور - تدمر" لاعتداء من قبل مجموعات إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله، إنه "حوالي الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من ظهر اليوم تعرضت حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور تدمر في منطقة المالحة الشولا لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف ما أدى الى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح عشرة آخرين".

وأشارت (سانا) إلى أن هذه الاعتداءات على حافلات النقل على طريق دير الزور - تدمر تتكرر من قبل مجموعات إرهابية تنطلق من منطقة التنف.