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مسؤول موريتاني يحذر من استنزاف الثروة السمكية بسبب سفن الصيد التركية

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مسؤول موريتاني يحذر من استنزاف الثروة السمكية بسبب سفن الصيد التركية مسؤول موريتاني يحذر من استنزاف الثروة السمكية بسبب سفن الصيد التركية

مصراوي Masrawy

09:01 م الأحد 24 يناير 2021

نواكشوط - (د ب أ)

حذر محافظ العاصمة الاقتصادية لموريتانيا "نواذيبو" في رسالة وجهها إلى من نفاد الثروة السمكية للبلاد وخاصة سمك "الأخطبوط" المهدد جراء الصيد المفرط والاستنزاف من جانب سفن الصيد التركية والصينية في المياه البحرية الموريتانية .
ولفت المحافظ يحيى ولد الشيخ محمد فال، في رسالة نشر محتواها اليوم الأحد، إلى انخفاض الكميات المصطادة من نوع الأخطبوط في المدينة إلى 654 طنًا في ديسمبر الماضي، مقابل 4384 طنًا في نفس الفترة من عام 2019.
وأكد المحافظ في الرسالة التي وجهها لوزير الصيد والاقتصاد البحري، أن الانخفاض الكبير في الكميات المصطادة من الأخطبوط تعود لأسباب من بينها "الاستنزاف الشرس للثروة من طرف الصينيين والأتراك".
وطالب المسؤول الموريتاني سلطات بلاده بتوقيف صيد الأخطبوط في منطقة نواذيبو ما بين 3 و4 أشهر، إضافة لتوقيف جميع نشاطات الصيد أثناء الراحة البيولوجية، وزيارة الرقابة على الأساطيل الأجنبية، وتعميق الدراسات حول الظاهرة.
يذكر ان موريتانيا تطل على سواحل غنية بالأسماك لكن ضعف الرقابة ونهب الأساطيل الاجنبية يهدد هذه الثروة السمكية.

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