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أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد: الموجة الجديدة من عدم الاستقرار أكثر برودة

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أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد: الموجة الجديدة من عدم الاستقرار أكثر برودة أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد: الموجة الجديدة من عدم الاستقرار أكثر برودة

مصراوي Masrawy

08:53 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن الموجة الجديدة ستكون أكثر برودة من سابقتها نتيجة وجود نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد ومدن القناة.

وتسجل درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع 15- 8 درجة على القاهرة، وعلى السواحل الشمالية 16- 11، وجنوب سيناء 21- 12، وشمال الصعيد 16- 10، وجنوب الصعيد 20- 10.

ويوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بداية من يوم الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد بعد ذلك لتكون يوم الجمعة على السواحل الشمالية والوجه البحري.​

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