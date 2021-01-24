مدبولي يستعرض الإصدار الجديد لـ"معلومات الوزراء" (آفاق مستقبلية)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن "آفاق مستقبلية" هو الإصدار الأكبر في تاريخ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدوري، من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمي والعلمي.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الإصدار الجديد "آفاق مستقبلية" أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، الذي يلقي الضوء على عدد من التوقعات البارزة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس المركز أن العدد الأول من "آفاق مستقبلية" يحظى بمقالات وأبحاث لخبراء مرموقين؛ مثل: د.علي الدين هلال، ود.عبد المنعم سعيد، ود.ماجد عثمان، ود.محمود محيي الدين، ود.أحمد فكري عبد الوهاب، ود.فخري الفقي، ود.عوض تاج الدين، والسفير محمد توفيق، ود.محمد كمال، ود.أحمد زايد، كما يشارك في تحرير الإصدارة باحثون بالمركز.

وتابع الجوهري بأن "آفاق مستقبلية" تأتي ضمن الإصدارات السنوية التي تستهدف استشراف الاتجاهات الرئيسية والمتوقعة في كل المجالات، على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية خلال عام 2021.

ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في حشد هذا الكم من الرؤى والتوقعات بشأن المستقبل في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن التنبؤ المبني على محددات العلم، وتقدير المواقف، هو أحد الأسلحة المهمة التي تواجه بها الدول الكبرى التحديات، مؤكدًا أن مصر تسعى دومًا للأخذ بأسباب العلم في خطوات النمو والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن إصدارة "آفاق مستقبلية" في عددها الأول قد تناولت العديد من المحاور البارزة التي تتضمن الاتجاهات الاقتصادية، والقضايا العالمية، ونظرة لمستقبل العالم والإقليم، ومسارات مصر في المستقبل، والتحولات التكنولوجية، كما أفردت مقالات لقضايا شديدة الخصوصية في هذا التوقيت، أبرزها القضية السكانية في ظل نظر الدولة الدائم إليها؛ باعتبارها التحدي الأهم الذي يواجه ويبطئ جهود التنمية والتقدم، فضلًا عن التحدي الصحي وموقف اللقاحات في ضوء ظروف جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى آفاق العلاقات المصرية- الأمريكية في عام 2021 في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

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