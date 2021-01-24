رئيس "النواب" يحيل مشروعات قوانين إلى اللجان المتخصصة.. تعرف عليها

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة؛ منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة 2020- 2021، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأحال جبالي أيضًا مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وأكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية التجارية إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس البرلمان أيضًا مشروع قانون مقدم من ذات النائب ومزكى من أكثر من 60 نائبًا بشأن قانون الإدارة المحلية إلى لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، وأكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم من ذات النائب ومزكَّى من أكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب أيمن محسب، وأكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي الخاص للعمالة غير المنتظمة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة، وأحال أيضًا مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، وأكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن صندوق دعم الفلاح المصري إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي.

بالإضافة إلى مشروع قانون من ذات النائب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة، وأكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن الاتحاد المصري للمطورين العقارين إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والإسكان والشؤون الدستورية والتشريعية.

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