البيئة تنفي حرق مخلفات 18 ألف فدان قصب بسوهاج

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدم وجود أية حرائق بزراعات القصب بزمام مراكز محافظة سوهاج، مشددة على تطبيق الإجراءات القانونية بحزم تجاه أي مخالفات بيئية تتسبب في تلوث الهواء.

جاء ذلك ردا على ما تداوله أحد المواقع الإلكترونية بشأن وجود حريق بزراعات القصب بزمام مراكز محافظة سوهاج وتشمل مركز البلينا وجرجا ودار السلام.

وعلى الفور أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من الفرع الإقليمي بسوهاج ومديرية الزراعة بالمحافظة والوحدات المحلية وكذلك الإدارات الزراعية ورؤساء المراكز للمرور والمتابعة بتلك المراكز ، وتبين عدم وجود أي حرائق بمساحات قصب السكر وبالتواصل مع المسئولين بمصنع سكر جرجا أفادوا بأنه سيتم تشغيل مصانع السكر والتوريد من المراكز المختلفة وبدء العمل 28 يناير 2021.

وبناء عليه يتم حاليا بجميع المراكز الاستعداد لتوريد مساحات محصول القصب لمصانع سكر جرجا المتعاقد عليها من مزارعي القصب بالمحافظة، وحتى الآن لم يتم نقل وتنظيف الأراضي من عيدان محصول القصب ولم يقم المزارعين بحرق أي مخلفات ناتجة.