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"الدستوري الحر التونسي" سيعرض لائحة لسحب الثقة من حكومة المشيشي

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"الدستوري الحر التونسي" سيعرض لائحة لسحب الثقة من حكومة المشيشي "الدستوري الحر التونسي" سيعرض لائحة لسحب الثقة من حكومة المشيشي

مصراوي Masrawy

08:52 م الأحد 24 يناير 2021

تونس - (ا ف ب)

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الأحد، أن الكتلة البرلمانية للحزب ستقدم لائحة لوم ضد حكومة المشيشي بهدف سحب الثقة منها. وقالت موسي إنها ستطلب إجراء جلسات مع القوى الديمقراطية والتقدمية من أجل اختيار شخصية أخرى لرئاسة . ويأتي هذا الإجراء على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ نحو أسبوع.

وشهدت العاصمة التونسية وعدة مدن تونسية أخرى، مظاهرات خلال الأيام الماضية، لمئات الأشخاص الذين طالبوا بتوفير الوظائف والتنديد بتعامل الشرطة العنيف مع المحتجين، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، بينما حاولت قوات الأمن إغلاق الشارع الرئيسي في العاصمة.

وتأتي هذه التظاهرات في خضم تفشي المستجد وتداعياته التي أدت إلى تدهور الظروف المعيشية لكثير من العائلات وأنهكت المؤسسات الصحية مع وجود أكثر من 400 مريض في أقسام الإنعاش.

ويترقب رئيس الحكومة هشام المشيشي، تصويت البرلمان الثلاثاء خلال جلسة منح ثقة لوزراء اقترحهم في تعديل حكومي واسع أعلنه الأسبوع الماضي.

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