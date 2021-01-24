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لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:48 م الأحد 24 يناير 2021

بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 279 ألفا و 597 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة - في بيان لها البوم الأحد - إلى تسجيل 50 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 2340 حالة، في حين يرقد 913 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 295 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 15014 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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