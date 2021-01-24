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"تقنية البنات" بالرياض تبدأ برامج تدريب "الدعم الفني" بالدبلومات المسائية.. الأحد

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"تقنية البنات" بالرياض تبدأ برامج تدريب "الدعم الفني" بالدبلومات المسائية.. الأحد "تقنية البنات" بالرياض تبدأ برامج تدريب "الدعم الفني" بالدبلومات المسائية.. الأحد
"نورة العتيبي": الكلية تخطط للتوسع بتخصصات عدة في مجالات الحاسب الآلي

تبدأ الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، إحدى كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الأحد في تقديم برامج التدريب في الدبلومات المسائية (تخصص دعم فني).

وتفصيلاً، أكدت نورة العتيبي، مديرة مركز خدمة المجتمع الفرعي في الكلية الرقمية، أن الكلية تخطط للتوسع في البرامج المسائية، وإتاحة تخصصات عدة في مجالات الحاسب الآلي؛ لتخدم أكبر قدر من المجتمع، وتخريج كوادر مؤهلة علميًّا وعمليًّا للعمل في المجالات التقنية التي تسهم بشكل مباشر في بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضحت "العتيبي" أن الكلية تتيح فرصة الحصول على شهادة الدبلوم للمواطنات والمقيمات اللاتي لم يتمكنَّ من الالتحاق بالبرامج الصباحية. كما تتيح الفرصة للموظفات في القطاعَيْن العام والخاص.

وأشارت "العتيبي" إلى أنه بإمكان المتدربة الملتحقة ببرامج الدبلوم بدءًا من العام المقبل الالتحاق ببكالوريوس أمن سيبراني، والحصول على شهادة بكالوريوس الأمن السيبراني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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