تحت تأثير التخدير.. العثور على فتاة ملقاة في أحد شوارع دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبل مستشفى الزرقا المركزي بدمياط فتاة عُثر عليها ملقاة في أحد شوارع قرية السلام التابعة للمركز، مساء اليوم الأحد، تبين أنها تحت تأثير التخدير، وتعاني من كدمات وجروح متفرقة.

أخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ، للتعرف على ملابساته وأسبابه، واستدعاء شهود العيان، في الوقت الذي لم يستدل بعد على هوية الفتاة بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية بحوزتها.

تكثف قوات الشرطة جهودها للكشف عن لغز الحادث، وهوية متسببيه، بينما حرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.​