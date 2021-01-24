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"ليس كلامًا دقيقًا".. وزير الصحة تعلق على تحديد موعد تلقي المواطنين لقاح كورونا

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"ليس كلامًا دقيقًا".. وزير الصحة تعلق على تحديد موعد تلقي المواطنين لقاح كورونا "ليس كلامًا دقيقًا".. وزير الصحة تعلق على تحديد موعد تلقي المواطنين لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

08:42 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تعاقدت مع إحدى الشركات المنتجة للقاحات كورونا؛ من أجل إنتاج اللقاحات لمصر والدول الإفريقية، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وأضافت زايد، خلال لقاء مع فضائية "سكاي نيوز عربية" مساء الأحد، إن وضع مخطط واضح ومحدد زمني لعمليات تلقيح المواطنين ليس كلامًا دقيقًا، معلقة: "معتقدش من الحكمة نتكلم عن مواعيد محددة لتلقيح المواطنين كافة".

وأوضحت أن الكثير من الدول الأوروبية لم تستطع الالتزام بالمخطط المحدد لتطعيم المواطنين؛ لظرف طارئ خارج عن إدارتها من تأخر الشركات في الإنتاج، منوهة إلى أن 95% من اللقاحات تتجه إلى 10 دول فقط، وفقًا لتصريحات مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم.

وذكرت وزيرة الصحة أن مصر تبدأ توريدات لقاح كورونا خلال الربع الأول لعام 2021 بكميات محددة، ثم تتوالى الجرعات بعد ذلك على مدار العام، معربة عن أمنياتها بالحصول على التوريد الكامل خلال العام الحالي.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تطعيم الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية والمخصصة للعزل الطبي، بأولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا سينوفارم.

ووقع 87 فردًا من الطاقم الطبي بمستشفى أبو خليفة إقرارًا بالموافقة على تلقي اللقاح من أصل 200 فرد بالطاقم الطبي بالمستشفى، كون تلقي اللقاح اختياريا وليس إجباريًا.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح ، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني اعتبارًا من الأحد على الفئات الأولى وتشمل الأطباء وكبار السن، مؤكدًا أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، وستصل شحنة أخرى من اللقاح نهاية الأسبوع الجاري.

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مصراوي Masrawy

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