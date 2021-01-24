4 إصابات في حادث سير ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان،:

أصيب 4 أشخاص في اصطدام حافلة ركاب بحاجز رصيف على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية الأمن إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالحادث وما أسفر عنه من إصابات.

أسفر الحادث عن إصابة ثروت عبد الفتاح 28 عامًا - عامل مقيم بمحافظة قنا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأحمد محمد كامل 23 عامًا - حلاق مقيم بمحافظة المنوفية، مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى، وحسن أحمد يونس 22 عامًا مقيم محافظة قنا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمنى وجروح وسحجات متفرقة، وإسلام محمود محمد 20 عامًا مقيم بمحافظة الأقصر، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.​