أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
في 9 نقاط.. جامعة نجران تُعلن "آلية سير العملية التعليمية والاختبارات" -
غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسرائيل تحظر الرحلات الجوية لمنع وصول سلالات كورونا المتحورة إليها

Print
إسرائيل تحظر الرحلات الجوية لمنع وصول سلالات كورونا المتحورة إليها إسرائيل تحظر الرحلات الجوية لمنع وصول سلالات كورونا المتحورة إليها

مصراوي Masrawy

08:37 م الأحد 24 يناير 2021

تل أبيب - (د ب أ)

صوتت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على إغلاق المطار الدولي الوحيد في البلاد، في محاولة لمنع وصول سلالات متحورة من .

وقال نتنياهو لأعضاء حكومته قبل وقت قصير من موافقتهم على اقتراحه: "نحن اليوم نغلق مطار بن جوريون الدولي" مضيفًا: "لم تقم أي دولة أخرى بما نحن بصدد القيام به".

وتابع "نحن نقوم بذلك، نحن نغلق الأجواء بإحكام، باستثناء حالات استثنائية للغاية، لمنع دخول سلالات متحورة من الفيروس، وكذلك لضمان أننا سنمضي قدما في أسرع وقت ممكن في حملة التطعيم الخاصة بنا".

وأوضح أن أكثر من 80% من الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا ومن أكبر قد تم تطعيمهم بالفعل، ودعا الـ20% المتبقييين للحصول على اللقاح أيضًا.

وأضاف نتنياهو أن معظم اليهود الأرثوذكس المتطرفين في إسرائيل يلتزمون بقيود الإغلاق الثالث المفروض حتى 31 يناير الجاري على الأقل. ووعد بفرض قيود الإغلاق في مناطق اليهود المتطرفين حيث لا يحترم بعض الحاخامات القواعد.

واشتبك مئات اليهود الأرثوذكس المتطرفين مع الشرطة الإسرائيلية في مدينة أشدود الساحلية الجنوبية، حيث حاولت الشرطة إغلاق معهد ديني فتح أبوابه في تحد لقيود فيروس كورونا.

وذكر بيان للشرطة أن المئات من الطلاب المتطرفين حاولوا شق طريقهم بالقوة إلى المعهد ودفعوا والحقوا أضرارًا بالسياج المحيط بها.

وأبعدت الشرطة المتظاهرين الذين قطعوا الطرق. وأوضح البيان أنه تم اعتقال خمسة عشر من المشتبه بهم بينما أصيب 13 شرطيًا في الاشتباكات. وتم تصوير بعض المتظاهرين وهم يسعلون عمدًا في اتجاه رجال الشرطة، وآخرون يهتفون "نازيين" عليهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية