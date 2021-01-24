إسرائيل تحظر الرحلات الجوية لمنع وصول سلالات كورونا المتحورة إليها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

تل أبيب - (د ب أ)

صوتت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على إغلاق المطار الدولي الوحيد في البلاد، في محاولة لمنع وصول سلالات متحورة من فيروس كورونا.

وقال نتنياهو لأعضاء حكومته قبل وقت قصير من موافقتهم على اقتراحه: "نحن اليوم نغلق مطار بن جوريون الدولي" مضيفًا: "لم تقم أي دولة أخرى بما نحن بصدد القيام به".

وتابع "نحن نقوم بذلك، نحن نغلق الأجواء بإحكام، باستثناء حالات استثنائية للغاية، لمنع دخول سلالات متحورة من الفيروس، وكذلك لضمان أننا سنمضي قدما في أسرع وقت ممكن في حملة التطعيم الخاصة بنا".

وأوضح أن أكثر من 80% من الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا ومن أكبر قد تم تطعيمهم بالفعل، ودعا الـ20% المتبقييين للحصول على اللقاح أيضًا.

وأضاف نتنياهو أن معظم اليهود الأرثوذكس المتطرفين في إسرائيل يلتزمون بقيود الإغلاق الثالث المفروض حتى 31 يناير الجاري على الأقل. ووعد بفرض قيود الإغلاق في مناطق اليهود المتطرفين حيث لا يحترم بعض الحاخامات القواعد.

واشتبك مئات اليهود الأرثوذكس المتطرفين مع الشرطة الإسرائيلية في مدينة أشدود الساحلية الجنوبية، حيث حاولت الشرطة إغلاق معهد ديني فتح أبوابه في تحد لقيود فيروس كورونا.

وذكر بيان للشرطة أن المئات من الطلاب المتطرفين حاولوا شق طريقهم بالقوة إلى المعهد ودفعوا والحقوا أضرارًا بالسياج المحيط بها.

وأبعدت الشرطة المتظاهرين الذين قطعوا الطرق. وأوضح البيان أنه تم اعتقال خمسة عشر من المشتبه بهم بينما أصيب 13 شرطيًا في الاشتباكات. وتم تصوير بعض المتظاهرين وهم يسعلون عمدًا في اتجاه رجال الشرطة، وآخرون يهتفون "نازيين" عليهم.