هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إن بوابة العمرة المصرية تختص بأعمال موسم العمرة فقط، ولا علاقة لها بموسم الحج المقبل نهائيًا.

ووجه شلبي في تصريح لـ"مصراوي"، عدة رسائل إلى المواطنين الراغبين في العمرة في ظل عدم تشغيل الموسم حتى الآن، بالإضافة إلى شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على أنفسهم قدر الإمكان وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي ينشرها البعض على المواقع الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تشغيل رحلات العمرة، وجمع "الفلوس" من الراغبين في الذهاب للعمرة دون وجّه حق.

ونصح شلبي الشركات السياحية، بعدم الإعلان عن أي شئ يخص العمرة على مواقعها الإلكترونية الخاصة بها دون أن يكون هناك ضوء أخضر من جانب وزارة السياحة بشأن الضوابط، مع ضرورة الحفاظ على نفسها واسمها وعملائها قدر الإمكان.

وتتيح البوابة، مراقبة المعتمر من جانب وزارة السياحة وغرفة الشركات للتدخل الفوري عند حدوث أي مشكلة تواجه المعتمرين سواء قبل سفرهم أو بعد وصولهم للأراضي المقدسة وحتى عودته.