مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي سائق مصرعه، بعد أن انقلبت سيارة نقل يقودها، مساء اليوم الأحد، على طريق "طملاي - شبين الكوم"، بينما جرى نقل جثمانه إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد فاروق القرن إخطارًا من رئيس مباحث شبين الكوم بمصرع سائق سيارة نقل تحمل أرقام "م.ي.س -9531"، وتبين أن السائق يُدعى "أحمد.م.غ"، من قرية البتانون التابعة إلى مركز شبين الكوم.

انقلبت السيارة النقل من أعلى أحد الكباري في أرض منطقة زراعية، وتجمع الأهالي فور سماع صوت ارتطام السيارة بالأرض، وأبلغوا الإسعاف والجهات المعنية، وحرر مركز الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة بمباشرة التحقيقات.​

