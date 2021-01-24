أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
في 9 نقاط.. جامعة نجران تُعلن "آلية سير العملية التعليمية والاختبارات" -
غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العثور على 19 جثة محترقة بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية

Print
العثور على 19 جثة محترقة بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية العثور على 19 جثة محترقة بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية

مصراوي Masrawy

08:04 م الأحد 24 يناير 2021

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

اكتشفت 19 جثة محترقة على طريق سريع مكسيكي غير بعيد عن الحدود الأمريكية، وفقًا لعدد من التقارير الإعلامية.

وأعلن مكتب النائب العام لولاية تاموليباس، أمس السبت، أنه يجرى التحقيق في اكتشاف الجثث وسيارات محترقة في بلدة سانتا أنيتا.

ووفقًا لوسائل إعلام مكسيكية، كانت الجثث في شاحنة بخلفية مكشوفة.

وذكرت صحيفة "ميلنيو" أن هناك تقارير تتحدث عن وقوع اشتباكات بين منظمات إجرامية في المنطقة قبل اكتشاف الجثث.

وتشهد المكسيك مستويات هائلة من أعمال العنف منذ أن اندلعت ما يطلق عليها بحرب المخدرات بنهاية عام 2016.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية