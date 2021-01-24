العثور على 19 جثة محترقة بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية

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مكسيكو سيتي - (د ب أ)

اكتشفت 19 جثة محترقة على طريق سريع مكسيكي غير بعيد عن الحدود الأمريكية، وفقًا لعدد من التقارير الإعلامية.

وأعلن مكتب النائب العام لولاية تاموليباس، أمس السبت، أنه يجرى التحقيق في اكتشاف الجثث وسيارات محترقة في بلدة سانتا أنيتا.

ووفقًا لوسائل إعلام مكسيكية، كانت الجثث في شاحنة بخلفية مكشوفة.

وذكرت صحيفة "ميلنيو" أن هناك تقارير تتحدث عن وقوع اشتباكات بين منظمات إجرامية في المنطقة قبل اكتشاف الجثث.

وتشهد المكسيك مستويات هائلة من أعمال العنف منذ أن اندلعت ما يطلق عليها بحرب المخدرات بنهاية عام 2016.