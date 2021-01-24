"رومارينهو" يطيح بآمال "النصر" ويتعادل لـ"الاتحاد" في الوقت القاتل

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نجح البرازيلي رومارينهو في الإطاحة بآمال نادي النصر في الحصول على ثلاثة نقاط جديدة تضاف لرصيده بعدما تعادل للاتحاد في الوقت القاتل.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل بهدف لكل فريق.

أحرز أهداف المباراة خالد الغنام للنصر في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل رومارينهو للاتحاد في الدقيقة 94، علما بأن للعميد هدفًا لم يحتسب بعد رجوع الحكم لتقنية الـVar.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 25، كما ارتفع رصيد النصر للنقطة رقم 21.