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مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

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مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مصراوي Masrawy

07:37 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

استشهد أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، برواية للكاتب والمؤلف الكندي "روبين شارما‏"، وهو مؤلف ومدرب كندي في التنمية الذاتية، والذي جاء فيها ذكرًا للقطن المصري.

جاء ذلك تعقيبًا على بيان وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وأشار النائب، إلى أن القطن المصري يمثل دعاية كبيرة لمصر، الأمر الذي يستوجب الاهتمام به بصورة أفضل للعودة لما كان عليه من قبل.

وأكد خير الله، أن وزارة الزراعة تعمل "بالتكتيكي عن الاستراتيجي"، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية، يضم 16 معهدًا، بما يجعل وزارة الزراعة مجلس وزراء مستقل، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعظيم الاستفادة منها.

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