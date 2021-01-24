رئيس "زراعة البرلمان" ينتقد تعرض الفلاحين للخسائر بسبب البطاطس والقطن وقصب السكر

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ملفات وزارة الزراعة كثيرة ومشكلاتها متعددة، وأن الوزير السيد القصير، حاول حل مجموعة منها، ولكن هناك مشكلة رئيسية متعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الفلاح بسبب تدني أسعار الحاصلات، موضحًا: "خسارة مزارعي البطاطس كبيرة بعد وصوله 70 قرش وتكلفته 3 جنيهات، وأن تكلفة الفدان 50 ألف جنيه باع الفلاح إنتاجه بـ15 ألف".

وواصل الحصري خلال الجلسة العامة: "بعض الفلاحين أطعموا البطاطس للمواشي كأعلاف، فما هي الأسباب وراء ذلك، وأن استمرار خسائر الفلاحين سينتج مشكلة كبرى"، لافتًا إلى أن الحكومة عليها أن تأخذ المحاصيل الاسترايتيجة من الفلاحين بسعر مناسب.

وتطرق بعدها الحصري لأزمات القطن، قائلًا: "كنا نزرع 2 مليون فدان للقطن، انخفضت إلى 100 ألف فدان، وأن ماحدث في 2018 من قيام الحكومة بتسعير القطن، وتخلي الدولة عن عدم استلامه من المزارع أثر بالسلب الشديد، كما أن قصب السكر وبنجر السكر يعانوا ارتفاع التكاليف، وأن مستلزمات الإنتاج الزراعي وملف الأسمدة كافة النواب لديهم شكاوى بخصوصه".

وتابع: "نعاني من ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة الدواجن، وأن 90% من استهلاكنا للذرة نستورده من الخارج، ولابد من مراعاة أن يكون هناك توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك".