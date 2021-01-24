أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
في 9 نقاط.. جامعة نجران تُعلن "آلية سير العملية التعليمية والاختبارات" -
غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "زراعة البرلمان" ينتقد تعرض الفلاحين للخسائر بسبب البطاطس والقطن وقصب السكر

Print
رئيس "زراعة البرلمان" ينتقد تعرض الفلاحين للخسائر بسبب البطاطس والقطن وقصب السكر رئيس "زراعة البرلمان" ينتقد تعرض الفلاحين للخسائر بسبب البطاطس والقطن وقصب السكر

مصراوي Masrawy

07:35 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ملفات وزارة الزراعة كثيرة ومشكلاتها متعددة، وأن الوزير السيد القصير، حاول حل مجموعة منها، ولكن هناك مشكلة رئيسية متعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الفلاح بسبب تدني الحاصلات، موضحًا: "خسارة مزارعي البطاطس كبيرة بعد وصوله 70 قرش وتكلفته 3 جنيهات، وأن تكلفة الفدان 50 ألف جنيه باع الفلاح إنتاجه بـ15 ألف".

وواصل الحصري خلال الجلسة العامة: "بعض الفلاحين أطعموا البطاطس للمواشي كأعلاف، فما هي الأسباب وراء ذلك، وأن استمرار خسائر الفلاحين سينتج مشكلة كبرى"، لافتًا إلى أن عليها أن تأخذ المحاصيل الاسترايتيجة من الفلاحين بسعر مناسب.

وتطرق بعدها الحصري لأزمات القطن، قائلًا: "كنا نزرع 2 مليون فدان للقطن، انخفضت إلى 100 ألف فدان، وأن ماحدث في 2018 من قيام الحكومة بتسعير القطن، وتخلي الدولة عن عدم استلامه من المزارع أثر بالسلب الشديد، كما أن قصب السكر وبنجر السكر يعانوا ارتفاع التكاليف، وأن مستلزمات الإنتاج الزراعي وملف الأسمدة كافة النواب لديهم شكاوى بخصوصه".

وتابع: "نعاني من ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة الدواجن، وأن 90% من استهلاكنا للذرة نستورده من الخارج، ولابد من مراعاة أن يكون هناك توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية