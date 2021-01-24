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إسرائيل تعلن افتتاح سفارة لها في أبوظبي

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إسرائيل تعلن افتتاح سفارة لها في أبوظبي إسرائيل تعلن افتتاح سفارة لها في أبوظبي

مصراوي Masrawy

07:38 م الأحد 24 يناير 2021

وكالات:

ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن إسرائيل فتحت سفارة في أبوظبي اليوم الأحد، وذلك بعد قليل من موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على إنشاء سفارة في تل أبيب، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

صادقت الإماراتية، اليوم الأحد، على إقامة سفارة للدولة الخليجية في تل أبيب، بعد أكثر من أربعة أشهر على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات هو الأول بين الدولة العبرية ودولة خليجية.

وقالت الحكومة في تغريدة على تويتر، إثر جلسة ترأسها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

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