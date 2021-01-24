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بعد تأخير تسليم الجرعات.. أول تحرك من الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة

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بعد تأخير تسليم الجرعات.. أول تحرك من الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة بعد تأخير تسليم الجرعات.. أول تحرك من الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة

مصراوي Masrawy

06:24 م الأحد 24 يناير 2021

بروكسل- (أ ش أ):

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجبر شركات الأدوية، على الوفاء واحترام العقود التي أبرمتها من أجل إمدادها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل في تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، إنه سيتم استخدام الوسائل القانونية المتاحة لديهم من أجل تحقيق الخطوة، غير أنه لم يذكر فرض عقوبات محتملة، لكنه أكد على أن التكتل سيصر على الشفافية بشأن أسباب تأخير إمداد الجرعات.

وأشار ميشيل إلى أنه بعد التنويهات الأولى لشركة "فايزر" للأدوية بشأن تأخيرات لعدة أسابيع، فإن الاتحاد الأوروبي قد تمكن من خفض فترة التأخيرات تلك من خلال اتخاذ موقف متشدد، مشيراً "لقد ضربنا قبضتنا على الطاولة وأعلنا أخيرًا أن التأخير لعدة أسابيع تحول إلى تباطؤ في عمليات التسليم".

وكانت شركة "فايزر" للأدوية قد أعلنت الأسبوع الماضي ، أنها أبطأت بصفة مؤقتة إمداد اللقاحات للاتحاد الأوروبي لإحداث تغييرات في التصنيع من شأنها تعزيز الإنتاج، كما صرحت أيضًا شركة "أسترازينيكا" للأدوية، أول أمس الجمعة، أن عمليات التسليم الأولية إلى المنطقة ستقل قليلًا بسبب خلل في الإنتاج.

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