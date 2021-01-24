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المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة القتل واستعراض القوة في المعادي

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المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة القتل واستعراض القوة في المعادي المؤبد لـ 3 أشقاء بتهمة القتل واستعراض القوة في المعادي

مصراوي Masrawy

07:21 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 أشقاء متهمين، وهم كل من "محارب. س" و"أيمن. س" و"محمد. س" بالسجن المؤبد لاتهامهم باستعراض القوة وقتل اثنين وترويع المواطنين باستخدام بنادق آلية بالمعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم شرطة المعادي استعرضوا القوة والعنف قِبل 5 مواطنين بقصد ترويعهم وسلب نقودهم لفرض سطوتهم عليهم، فألقوا الرعب في نفوسهم وكدروا أمنهم وسلامتهم وألحقوا الضرر بممتلكاتهم، بأن قاموا بفرض عليهم إتاوة شهرية يتقاضونها منهم بالقوة عن طريق تهديدهم بإلحاق الأذى بهم حال إحرازهم أسلحة نارية وبيضاء، وقد اقترنت تلك الجريمة بجريمتي القتل والشروع فيه ووقع بناء عليها جنحة إتلاف ممتلكات الآخرين، حيث إنه بذات المكان والزمان قاموا بقتل المجني عليهما "محمود. ع" و"أسامة. م" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بندقية آلية وفردين خرطوش ومطواة.

وأضاف أمر الإحالة بأنهم توجهوا إلى محل إقامتهما، وما أن ظفروا بهما حتى أطلق المتهمون صوبًا من الأعيرة النارية، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية، وقام أحد المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لإرهاب المجني عليهما والحيلولة دون تدخل أحد لإنقاذهما، وذلك حال تواجدهم للشد من أزر بعض.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا أيضًا في قتل ناجح محمد مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء السابقة، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدي المجني عليه، كما أتلفوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة الأوراق المملوكة للمجني عليه "فوزي عيد" بعد أن أطلقوا النار على المحل الخاص به.

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