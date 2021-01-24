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إندونيسيا تضبط ناقلتين إيرانية وبنمية لنقل النفط بشكل غير قانوني

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إندونيسيا تضبط ناقلتين إيرانية وبنمية لنقل النفط بشكل غير قانوني إندونيسيا تضبط ناقلتين إيرانية وبنمية لنقل النفط بشكل غير قانوني

مصراوي Masrawy

07:13 م الأحد 24 يناير 2021

جاكرتا - (د ب أ)

قال خفر السواحل الإندونيسي، إنه ضبط ناقلتين نفط، إحداهما إيرانية والأخرى بنمية، بزعم قيامهما بنقل نفط غير قانوني من سفينة إلى أخرى.

وذكر المتحدث باسم وكالة الأمن البحري الإندونيسية، ويسنو براماديتا، اليوم الأحد، أن خفر السواحل اكتشف أن الناقلة "ام تي هورس" التي ترفع العلم الإيراني والناقلة "ام تي فريا" التي ترفع علم بنما قد أوقفتا أنظمة التعرف الآلي الخاصة بهما.

وأوضح براماديتا أنه عند التفتيش، رأى خفر السواحل أن الناقلتين بدا أنهما تنقلان وقودًا غير قانوني من سفينة إلى سفينة وتعمدت تغطية أجسام السفن لإخفاء هويتها.

وبدأت العديد من السفن في تهريب النفط من دولة إيران الغنية بالنفط بعد العقوبات الأمريكية خلال حكم الرئيس السابق دونالد ، وبينما تم ضبط بعض الناقلات من قبل خفر السواحل الإيراني أو الحرس الثوري، لا يزال الكثير منها يمر.

ووفقا لإيران، هذه جريمة منظمة ويصعب القبض على المسؤولين عنها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن المتحدث الإندونيسي براماديتا قوله إنه تمت مرافقة الناقلتين وتوجيههما إلى جزيرة باتام بإقليم رياو الإندونيسي لإجراء التحقيقات اللازمة.

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