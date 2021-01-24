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مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في تعرض كنيسة بكاليفورنيا لأضرار بسبب قنبلة

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مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في تعرض كنيسة بكاليفورنيا لأضرار بسبب قنبلة مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في تعرض كنيسة بكاليفورنيا لأضرار بسبب قنبلة

مصراوي Masrawy

07:06 م الأحد 24 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

يجري مكتب التحقيقات الاتحادي والسلطات المحلية تحقيقًا في هجوم بعبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف كنيسة في مدينة "إل مونتي" التي شهدت احتجاجات بسبب تعاليمها المناهضة للمثليين.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" اليوم الأحد، عن السلطات قولها إن الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت في كنيسة "فيرست ووركس المعمدانية". ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات إلا أن مبنى الكنيسة تعرض لأضرار.

ووصلت شرطة "إل مونتي" إلى مكان الحادث بعد الساعة الواحدة صباحًا بقليل ورأت دخانًا يتصاعد من النوافذ، حسبما صرح الليفتينانت كريستوفر كانو، للصحفيين.

وقال رئيس شرطة "إل مونتي" ديفيد رينوسو، إن قس الكنيسة بروس ميخيا، قدم بلاغًا للشرطة قبل حوالي أسبوعين بعد تلقيه تهديدًا بإشعال النيران فيها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال رينوسو إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الانفجار مرتبطًا بالتهديد.

يذكر أن الكنيسة كانت موقعًا للاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة لأن تعاليمها ترفض المثلية الجنسية. وجمعت عريضة عبر الإنترنت تطالب عمدة مدينة "إل مونتي" بإزالة الكنيسة من المدينة أكثر من 14700 توقيع.

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