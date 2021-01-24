"قيم البرلمان" تعلن أسماء الوكلاء وأمين السر عقب الاستقرار على التشكيل النهائي

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

انتهى اجتماع لجنة القيم في مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى اختيار النواب هشام الشعيني، وإلهامي البارودي وكلاء عن اللجنة، بخلاف النائب علي عبدالونيس أمين سر اللجنة، التي رشحتها اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم، ووافق عليها الأعضاء في الجلسة العامة اليوم.

ووافق مجلس النواب اليوم، على قرار اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، ترشيح 14 نائبًا لعضوية لجنة القيم والتي يترأسها طبقًا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي.

والنواب هم: أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)، محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)، عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)، هشام الشعيني (مستقبل وطن)، إلهامي البارودي (مستقبل وطن)، شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)، إيلاريا سمير حارس (الشعب الجمهوري).

بالإضافة للنواب: عيسى أبوطمر (حماة الوطن)، ألفت علي كامل عبدالمجيد (مصر الحديثة)، سوسن حسني حافظ (وفد)، فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)، مي كرم جبر (مستقل)، رفعت درويش (المؤتمر)، علي عبدالونيس (مستقل).

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