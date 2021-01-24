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تحصيل مليار و242 مليون جنيه قيمة تصالح في مخالفات بناء بالقليوبية

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تحصيل مليار و242 مليون جنيه قيمة تصالح في مخالفات بناء بالقليوبية تحصيل مليار و242 مليون جنيه قيمة تصالح في مخالفات بناء بالقليوبية

مصراوي Masrawy

07:06 م الأحد 24 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى اليوم، بلغ 221 ألفًا و318 طلب تصالح، جرى تحصيل مليار و242 مليونًا و208 آلاف جنيه منها.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

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